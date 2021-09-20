В Італії в'язень тюрми суворого режиму відкрив вогонь з доставленої дроном зброї

В Італії ув'язнений відкрив вогонь по інших в’язнях зі зброї, що її, як вважають, було доставлено у тюрму суворого режиму за допомогою безпілотника.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

28-річний чоловік, пов'язаний з неаполітанською мафією, в неділю тричі вистрілив в ув'язнених, з якими у нього виникла сварка. Поранити їх не вдалося.

Відомо, що чоловік отримав дозвіл вийти з камери, щоб прийняти душ, і як тільки двері відчинилися, він витягнув пістолет і направив його на охоронця, змусивши передати ключі від інших камер.

Не зумівши відкрити камери своїх ворогів, ув’язнений відкрив вогонь через ґрати камери.

Потім чоловік скористався незаконним мобільним телефоном, щоб зателефонувати своєму адвокату, який порадив йому передати зброю керівництву тюрми суворого режиму приблизно за 100 км на південний схід від Рима.

Читайте також Нападника на туристів у Німеччині засудили до довічного ув'язнення

Вважається, що зброя надійшла до тюрми за допомогою безпілотника.

Цей інцидент став останнім в серії нещодавніх, які викликали стурбованість з приводу поганого управління переповненими в'язницями Італії.

Згідно з доповіддю Ради Європи за 2020 рік, в країні найбільш переповнені тюрми в Європейському Союзі: 120 ув'язнених на 100 місць, в порівнянні зі 115 у Франції і 70,8 в Іспанії.

Профспілка тюремних наглядачів Уіпла закликав уряд створити кризовий підрозділ після інциденту зі стріляниною, заявивши, що тюремна система "вийшла з-під контролю".