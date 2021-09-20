В Италии заключенный тюрьмы строгого режима открыл огонь из доставленного дроном оружия

В Италии заключенный открыл огонь по другим заключенных из оружия, которое, как полагают, было доставлено в тюрьму строгого режима с помощью беспилотника.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

28-летний мужчина, связанный с неаполитанской мафией, в воскресенье трижды выстрелил в заключенных, с которыми у него возникла ссора. Ранить их не удалось.

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Известно, что мужчина получил разрешение выйти из камеры, чтобы принять душ, и как только дверь открылась, он вытащил пистолет и направил его на охранника, заставив передать ключи от других камер.

Не сумев открыть камеры своих врагов, заключенный открыл огонь через решетку камеры.

Затем мужчина воспользовался незаконным мобильным телефоном, чтобы позвонить своему адвокату, который посоветовал ему передать оружие руководству тюрьмы строгого режима примерно в 100 км к юго-востоку от Рима.

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Считается, что оружие попало в тюрьму с помощью беспилотника.

Этот инцидент стал последним в серии недавних, которые вызвали обеспокоенность по поводу плохого управления переполненными тюрьмами в Италии.

Согласно докладу Совета Европы 2020 года, в стране – самые переполненные тюрьмы в Европейском Союзе: 120 заключенных на 100 мест, по сравнению с 115 во Франции и 70,8 в Испании.

Профсоюз тюремных надзирателей призвал правительство создать кризисное подразделение после инцидента со стрельбой, заявив, что тюремная система "вышла из-под контроля".