Нападника на туристів у Німеччині засудили до довічного ув'язнення

Вищий земельний суд в Дрездені визнав 21-річного сирійця винним у вбивстві і заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю - восени чоловік з ножем напав на двох туристів, один пізніше помер в лікарні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Суд визнав 21-річного вихідця із Сирії Абдуллаха А. винним у вбивстві, замаху на вбивство і заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю.

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Суддя особливо виділив тяжкість злочину. Судячи з усього, це виключає можливість дострокового звільнення після 15 років ув'язнення.

Озброєний ножем Абдуллах А. 4 жовтня 2020 року напав на двох чоловіків, які приїхали в Дрезден. В результаті 55-річний турист помер в лікарні, а його супутник отримав важкі тілесні ушкодження.

Абдуллаха А. затримали в кінці того ж місяця.

З'ясувалося, що в 2018 році він вже був засуджений за підтримку терористичного угрупування "Ісламська держава", пізніше покарання посилили через напад на співробітника правоохоронних органів.

Як повідомлялося, кількість правоекстремістських злочинів, скоєних у Німеччині, різко зросла в 2020 році до максимуму в два десятиліття.