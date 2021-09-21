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На Канарах триває виверження вулкана: зруйновані 100 будинків, лава сповільнила хід

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Вівторок, 21 вересня 2021, 09:09

На іспанському острові Ла-Пальма продовжується виверження вулкана Камбре -В'єха, але лава сповільнила хід і не несе серйозної загрози для мешканців.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на EL Pais.

Швидкість лави сповільнилася до 300 метрів на годину, тоді як в понеділок повідомлялося про 700 метрів на годину.

 

Однак близько 100 будинків були зруйновані, а кількість евакуйованих зросла до 6 тисяч. Лава заблокувала кілька місцевих доріг.

 

Передбачається, що потік розплавленої породи не досягне Атлантичного океану. Експерти кажуть, що якщо і коли це станеться, це може викликати нові вибухи й хмари токсичних газів.

 

Попереднє виверження на острові – іншого вулкана Тенегія – у 1971 році тривало 24 дні. Воно було найкоротшим в історії острову. Загалом таких вивержень в історії острову було сім і вони тривали від одного до трьох місяців.

Нагадаємо, виверження вулкану на острові Ла-Пальма, що входить у Канарський архіпелаг в Атлантичному океані, почалося у неділю.

Раніше на острові було оголошено стан підвищеної готовності після того, як за один тиждень навколо вулкана було зареєстровано понад 22 000 підземних поштовхів.

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