На Канарах продолжается извержение вулкана: разрушены 100 домов, лава замедлила ход

На испанском острове Пальма продолжается извержение вулкана Камбре -Вьеха, но лава замедлила ход и не несет серьезной угрозы для жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EL Pais.

Скорость лавы замедлилась до 300 метров в час, тогда как в понедельник сообщалось о 700 метров в час.

Однако около 100 домов были разрушены, а количество эвакуированных возросло до 6000 человек. Лава заблокировала несколько местных дорог.

Предполагается, что поток расплавленной породы не достигнет Атлантического океана. Эксперты говорят, что если и когда это произойдет, это может вызвать новые взрывы и облака токсичных газов.

Предыдущее извержение на острове - другого вулкана Тенегия - в 1971 году продолжалось 24 дня. Оно было самым коротким в истории острова. Всего таких извержений в истории острова было семь и они продолжались от одного до трех месяцев.

Напомним, извержение вулкана на острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг в Атлантическом океане, началось в воскресенье.

Ранее на острове было объявлено состояние повышенной готовности после того, как за одну неделю вокруг вулкана было зарегистрировано более 22 000 подземных толчков.