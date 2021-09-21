Литва спорудила вже 30 км паркану з колючого дроту на кордоні з Білоруссю

На кордоні Литви з Білоруссю встановили вже 30 км паркану з колючого дроту, щоб запобігти спробам нелегального перетину кордону.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це повідомила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.

"Споруджено вже 30 км паркану, і робота продовжується", - заявила вона у понеділок 20 вересня.

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Загалом до кінця 2021 року Литва розраховує спорудити 100 км такого бар’єру на ділянках, де наразі найпростіше непомітно перетнути кордон, і надалі збільшити його довжину до 502 км.

Загальна протяжність литовсько-білоруського кордону становить близько 680 км.

Нагадаємо, Україна доставила Литві третю і останню частину гуманітарної допомоги у вигляді колючого дроту.

В Литву через кордон з Білоруссю цьогоріч потрапило понад 4,1 тис. мігрантів, переважно з Іраку. Країна вважає це гібридною агресією білоруського режиму.

Польща на середину вересня спорудила на кордоні з Білоруссю близько 50 км паркану.