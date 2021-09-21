Литва: режим Лукашенко ищет новые пути для миграционного давления на ЕС

Литва считает, что режим Лукашенко ищет и открывает новые пути нелегальной миграции в Евросоюз.

Об этом заявила глава МВД Литвы Агне Билолайте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Сегодня мы видим, что Беларусь очень интенсивно ищет новые пути: прежде всего, пытаются воспользоваться ситуацией в Афганистане, а также, по нашим данным, уже есть новый безвизовый порядок для соответствующих стран: Пакистана, Ирана, ЮАР, Египта" , - сказала министр журналистам в Сейме во вторник.

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"Мы также видим решения, которые позволяют прилететь не только в минский, но и в другие аэропорты", - добавила она.

По словам Билотайте, это показывает, что белорусский режим и дальше пытается оказать давление на Литву и на другие страны Евросоюза.

В этом году в Литву через границу с Беларусью незаконно попали более 4,1 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потока мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в стране объявлена ​​экстремальная ситуация. Литва уже установила 30 километров забора с колючей проволокой на границе с Беларусью.

Польша, которая тоже сообщает о росте количества нелегалов, на середину сентября построила на границе с Беларусью около 50 км забора.