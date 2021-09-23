ЄС готує заходи для подолання стрибків цін на електроенергію

Європейська комісія підготує "набір інструментів", які країни-члени ЄС зможуть використати для подолання стрибків цін на енергію, не порушуючи правил ринку енергоносіїв.

Про це заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

"Я запропонувала міністрам створити більш структурований набір інструментів, який, на нашу думку, може бути корисним для всіх держав-членів для вирішення поточної ситуації", - сказала Сімсон після зустрічі міністрів енергетики з країн ЄС.

За її словами, Брюссель надасть рекомендації, які допоможуть країнам подолати стрибок цін, у найближчі тижні.

Набір інструментів допоможе урядам орієнтуватися у варіантах швидкого реагування на стрибки цін відповідно до правил ЄС. Вони зможуть змінювати податок на додану вартість (ПДВ) та акцизи або використовувати пряму підтримку, щоб захистити споживачів від високих витрат.

Цього року ціни на електроенергію в Європі зросли більш ніж утричі, головним чином через зростання цін на природний газ, що використовується для виробництва електроенергії та опалення, на додаток до низького рівня відновлюваної енергії та вищих цін на викиди вуглецю у ЄС.

Орієнтовні ціни на газ у Європі зросли більш ніж на 250% з січня, підскочивши, коли економіка у всьому світі знову відкрилася після карантинів у зв’язку з COVID-19, а високий попит в Азії знизив поставки до Європи.

Нагадаємо, уряд Іспанії оголосив про термінове зниження податків на електроенергію в спробі покласти край політичній кризі, пов'язаній з цінами на електроенергію, після того, як в країні були зафіксовані найвищі ціни в Європі.

Уряд Італії оголосив, що з жовтня ціни на електроенергію зростуть на 40%. А уряд Франції у відповідь на зростання цін планує виділити в грудні по 100 євро для 5,8 млн домогосподарств, щоб допомогти їм оплатити рахунки.