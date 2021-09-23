ЕС готовит меры для преодоления скачков цен на электроэнергию

Европейская комиссия подготовит "набор инструментов", которые страны-члены ЕС смогут использовать для преодоления скачков цен на энергию, не нарушая правил рынка энергоносителей.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Я предложила министрам создать более структурированный набор инструментов, который, по нашему мнению, может быть полезным для всех государств-членов для решения текущей ситуации", - сказала Симсон после встречи министров энергетики из стран ЕС.

По ее словам, Брюссель представит рекомендации, которые помогут странам преодолеть скачок цен, в ближайшие недели.

Набор инструментов поможет правительствам ориентироваться в вариантах быстрого реагирования на скачки цен в соответствии с правилами ЕС. Они смогут менять налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы или использовать прямую поддержку, чтобы защитить потребителей от высоких затрат.

В этом году цены на электроэнергию в Европе выросли более чем в три раза, главным образом из-за роста цен на природный газ, который используется для производства электроэнергии и отопления, в дополнение к низкому уровню возобновляемой энергии и высоких цен на выбросы углерода в ЕС.

Ориентировочные цены на газ в Европе выросли более чем на 250% с января, когда экономика во всем мире снова открылась после карантина в связи с COVID-19, а высокий спрос в Азии снизил поставки в Европу.

Напомним, правительство Испании объявило о срочном снижении налогов на электроэнергию в попытке положить конец политическому кризису, связанному с ценами на электроэнергию, после того как в стране были зафиксированы самые высокие цены в Европе.

Правительство Италии объявило, что с октября цены на электроэнергию вырастут на 40%. А правительство Франции в ответ на рост цен планирует выделить в декабре по 100 евро для 5,8 млн домохозяйств, чтобы помочь им оплатить счета.