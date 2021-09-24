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Новий канцлер Німеччини почне зі спроб порозумітися з Путіним – політолог

П'ятниця, 24 вересня 2021, 10:11

Новий канцлер Німеччини, незалежно від партії, в першу чергу прагнутиме налагодити стосунки з Росією.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" сказав німецький політолог, професор Єнського університету Андре Хертель.

"Треба розуміти, що незалежно від того, переможуть чи християнські демократи або соціал-демократи, новий німецький лідер в першу чергу буде прагнути врегулювати відносини з Путіним. Для нового лідера Німеччини Україна - не найважливіше. Кожен раз найважливіше - це побудувати хороші відносини з російським лідером і після цього говорити про Україну. До жаль, це така realpolitik", - сказав Хертель.

За його словами, найнебезпечнішим сценарієм для України буде ліва коаліція за участі соціал-демократів та "Лівої" партії.

"Кращим варіантом для України була б коаліція християнських демократів і "зелених", може бути з лібералами. Це можливо, навіть якщо на виборах переможуть соціал-демократи", - додав політолог.

Нагадаємо, останні опитування демонструють повільне зростання підтримки консервативного блоку Ангели Меркель, хоча він як і раніше відстає від соціал-демократів (СДПН).

Різниця між двома політичними силами скоротилась удвічі у порівнянні з тим, що було два тижні тому.

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