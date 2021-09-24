Новый канцлер Германии начнет с попыток найти общий язык с Путиным - политолог

Новый канцлер Германии, независимо от партии, в первую очередь стремится наладить отношения с Россией.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказал немецкий политолог, профессор Йенского университета Андре Хертель.

"Надо понимать, что независимо от того, победят ли христианские демократы или социал-демократы, новый немецкий лидер в первую очередь будет стремиться урегулировать отношения с Путиным. Для нового лидера Германии Украина - не самое важное. Каждый раз самое важное - это построить хорошие отношения с российским лидером и после этого говорить об Украине. К сожалению, это такая realpolitik ", - сказал Хертель.

По его словам, самым опасным сценарием для Украины будет левая коалиция с участием социал-демократов и "Левой" партии.

"Лучшим вариантом для Украины была бы коалиция христианских демократов и "Зеленых", может быть, с либералами. Это возможно, даже если на выборах победят социал-демократы", - добавил политолог.

Напомним, последние опросы показывают медленный рост поддержки консервативного блока Ангелы Меркель, хотя он по-прежнему отстает от социал-демократов (СДПГ).

Разница между двумя политическими силами сократилась вдвое по сравнению с тем, что было две недели назад.

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