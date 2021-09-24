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Партія прем'єрки Естонії наростила відрив від правих популістів

П'ятниця, 24 вересня 2021, 12:38

Естонська Партія реформ, яку представляє чинна прем’єрка країни Кая Каллас, за останній місяць помітно збільшила відрив від Консервативної народної партії EKRE.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це свідчать результати вересневого опитування, проведеного компанією Emor.

Реформістів нині підтримують 27% опитаних, EKRE - 22%. У серпні розрив між партіями складав лише один відсотковий пункт, а в липневому опитуванні EKRE випереджувала Партію реформ - з 25% проти 23%. 

 

Популярність Центристської партії - партнера "реформістів" у коаліції - та "Естонії 2000" склала по 16%.

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Рейтинг "центристів" з літа просів - у липні їх підтримували 20% опитаних. 

Рейтинг соціал-демократів знизився з 11% у серпні до 9% у вересні, а Isamaa - зріс з 4% до 6%. 

В цих показниках не враховували респондентів, які не визначилися з відповіддю. У вересні їхня частка склала 20%. 

Більше про Каю Каллас, яка очолює уряд Естонії з кінця січня 2021 року, читайте у статті Ще далі від Росії: що відомо про нову очільницю уряду Естонії.

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Естонія
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