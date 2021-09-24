Партія прем'єрки Естонії наростила відрив від правих популістів

Естонська Партія реформ, яку представляє чинна прем’єрка країни Кая Каллас, за останній місяць помітно збільшила відрив від Консервативної народної партії EKRE.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це свідчать результати вересневого опитування, проведеного компанією Emor.

Реформістів нині підтримують 27% опитаних, EKRE - 22%. У серпні розрив між партіями складав лише один відсотковий пункт, а в липневому опитуванні EKRE випереджувала Партію реформ - з 25% проти 23%.

Популярність Центристської партії - партнера "реформістів" у коаліції - та "Естонії 2000" склала по 16%.

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Рейтинг "центристів" з літа просів - у липні їх підтримували 20% опитаних.

Рейтинг соціал-демократів знизився з 11% у серпні до 9% у вересні, а Isamaa - зріс з 4% до 6%.

В цих показниках не враховували респондентів, які не визначилися з відповіддю. У вересні їхня частка склала 20%.

Більше про Каю Каллас, яка очолює уряд Естонії з кінця січня 2021 року, читайте у статті Ще далі від Росії: що відомо про нову очільницю уряду Естонії.