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Партия премьера Эстонии нарастила отрыв от правых популистов

Пятница, 24 сентября 2021, 12:38

Эстонская Партия реформ, которую представляет действующий премьер страны Кая Каллас, за последний месяц заметно увеличила отрыв от Консервативной народной партии EKRE.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом свидетельствуют результаты сентябрьского опроса, проведенного компанией Emor.

Реформистов сейчас поддерживают 27% опрошенных, EKRE - 22%. В августе разрыв между партиями составлял только один процентный пункт, а в июльском опросе EKRE опережала Партию реформ - с 25% против 23%.

 

Популярность Центристской партии - партнера "реформистов" в коалиции - и "Эстонии 2000" составила по 16%.

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Рейтинг "центристов" с лета просел - в июле их поддерживали 20% опрошенных.

Рейтинг социал-демократов снизился с 11% в августе до 9% в сентябре, а Isamaa - вырос с 4% до 6%.

В этих показателях не учитывали респондентов, которые не определились с ответом. В сентябре их доля составила 20%.

Больше о Кае Каллас, возглавляющей правительство Эстонии с конца января 2021 года, читайте в статье Еще дальше от России: что известно о новой руководительнице правительства Эстонии.

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Эстония
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