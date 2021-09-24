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У Барселоні зібрався протест через затримання екслідера Каталонії

П'ятниця, 24 вересня 2021, 13:37

Близько 600 людей зібралися біля консульства Італії в Барселоні з вимогою звільнити екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона, затриманого на Сардинії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Прихильники незалежності Каталонії закликали послідовників "наповнити вулиці люттю".

Наразі мітинг проходить мирно, протестувальники скандують такі гасла, як: "Пучдемон наш президент", "Незалежність", "Геть з-за столу діалогу", "Ганьба", "1 жовтня: не забути, не пробачити" та "Хай живе Каталонська республіка ".

Значна присутність місцевої поліції не дозволила натовпу сконцентруватися біля дверей консульства, тому протестувальників розвели по два боки.

Центральна урядова делегація в Каталонії, за кілька метрів від місця акції протесту, також перебуває під прикриттям поліції.

Як повідомлялося, колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон був затриманий у четвер італійською поліцією на Сардинії.

Пучдемон підпадав під дію європейського ордера на арешт, виданого Іспанією, яка домагається його екстрадиції через його роль у референдумі про незалежність.

У березні Європарламент позбавив Пучдемона імунітету, яким він користувався з 2019 року. А в серпні Суд Європейського Союзу залишив чинним рішення про зняття недоторканності.

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Каталонія
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