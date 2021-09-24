Колишнього лідера Каталонії затримали на Сардинії

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон був затриманий у четвер італійською поліцією на Сардинії.

Про це заявив офіс Пучдемона, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

У його офісі повідомили, що Пучдемон прямував до міста Альгеро у четвер вдень з Брюсселя, щоб відвідати міжнародну виставку та зустрітися з регіональним головою Сардинії та її омбудсменом.

"Коли він прибув до аеропорту Альгеро, його зупинила італійська прикордонна поліція. Завтра він буде переданий у розпорядження апеляційного суду Сассарі, який має право вирішувати, звільняти його чи екстрадувати", - йдеться у повідомленні офісу Пучдемона.

Його адвокат Гонсало Бойє підтвердив затримання, додавши, що воно було проведене на підставі європейського ордера на арешт від 14 жовтня 2019 року, який за "правовим імперативом - згідно із заявою Європейського суду - призупиняється".

Пучдемон підпадав під дію європейського ордера на арешт, виданого Іспанією, яка домагається його екстрадиції через його роль у референдумі про незалежність.

У березні Європарламент позбавив Пучдемона імунітету, яким він користувався з 2019 року. А в серпні Суд Європейського союзу залишив чинним рішення про зняття недоторканності.

Нагадаємо, Мадрид помилував дев'ятьох каталонських політиків, ув'язнених за організацію референдуму в 2017 році, і звільнив їх від тривалих тюремних термінів.

У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі.