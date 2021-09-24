В Барселоне собрался протест из-за задержания экс-лидера Каталонии

Около 600 человек собрались у консульства Италии в Барселоне с требованием освободить экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного на Сардинии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Сторонники независимости Каталонии призвали последователей "наполнить улицы яростью".

Сейчас митинг проходит мирно, протестующие скандируют такие лозунги, как: "Пучдемон наш президент", "Независимость", "Вон из-за стола диалога", "Позор", "1 октября: не забыть, не простить" и "Да здравствует Каталонская республика ".

Значительное присутствие местной полиции не позволила толпы сконцентрироваться у дверей консульства, поэтому протестующих развели по обе стороны.

Центральная правительственная делегация в Каталонии, в нескольких метрах от места акции протеста, также находится под прикрытием полиции.

Как сообщалось, бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон был задержан в четверг итальянской полицией на Сардинии.

Пучдемон подпадал под действие европейского ордера на арест, выданного Испанией, которая добивается его экстрадиции из-за его роль в референдуме о независимости.

В марте Европарламент лишил Пучдемона иммунитета, которым он пользовался с 2019 года. А в августе Суд Европейского союза оставил в силе решение о снятии неприкосновенности.