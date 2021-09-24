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Еврокомиссия призвала Польшу допустить Frontex на границу с Беларусью на фоне смертей мигрантов

Пятница, 24 сентября 2021, 14:59

Европейская комиссия призвала Варшаву позволить сотрудникам Frontex работать на польско-белорусской границе, где уже погибли четыре мигранты при попытке пересечь границу ЕС.

Об этом в пятницу заявил на пресс-конференции представитель Европейской комиссии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы признаем, что польские власти имеют дело с тяжелой ситуацией. Ситуация была создана в результате попытки использовать людей в политических целях", - отметил спикер.

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"Для Польши очень важно эффективно выполнять обязанности по управлению границами. Однако это не должно происходить за счет человеческих жизней. Мы настоятельно призываем власть государств-членов, чтобы людям на границе оказывалась необходимая опека и помощь", - добавил представитель Еврокомиссии.

Он сказал, что разрешить доступ к границе пограничным силам ЕС Frontex было бы "очень хорошей идеей".

Польша пока заявляет, что управляет ситуацией, и не пригласила помогать Frontex.

Варшава ввела чрезвычайное положение на своей границе с Беларусью. Это означает, что журналистам и правозащитникам запрещено наблюдать за тем, что там происходит.

В ночь на 24 сентября польские пограничники сообщили о смерти одного из мигрантов в группе, которую они задержали рядом с белорусской границей.

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Еврокомиссия Польша
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