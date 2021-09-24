Ссора из-за субмарин: министр торговли Франции отказался от встречи с австралийским коллегой

Министр торговли Франции Франк Ристер отклонил предложение встретиться со своим австралийским коллегой в следующем месяце в Париже после недавнего решения Канберры отказаться от соглашения с Францией о подводных лодках на 40 млрд долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Министр торговли Австралии Дэн Тэхан сказал в понедельник Австралийской телерадиовещательной корпорации, что он "очень хотел бы" встретиться с Ристером, если будет в Париже в октябре на встрече Организации экономического сотрудничества и развития.

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Но чиновник из офиса Ристера заявил в пятницу, что министр отклонил это предложение.

"Мы не будем выполнять просьбы австралийского министра о встрече. Мы не можем вести дела дальше, как будто ничего не случилось", - сказал французский чиновник.

На прошлой неделе Австралия отменила соглашение о производстве подводных лодок с Францией и заявила, что вместо этого построит по крайней мере восемь атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий в рамках нового партнерства AUKUS в сфере безопасности.

После этого объявления Париж отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций. Впоследствии президенты Франции и США договорились о возвращении посла.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в среду, что безуспешно пытался организовать разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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