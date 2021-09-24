Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Суд в Італії звільнив екслідера Каталонії

П'ятниця, 24 вересня 2021, 18:51

Італійський суд наказав звільнити колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, затриманого на Сардинії, коли він прибув на острів. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Карлес Пучдемон повинен залишатися на італійському острові, поки розглядається запит Іспанії про його екстрадицію.

Читайте також
У Барселоні зібрався протест через затримання екслідера Каталонії

Пучдемон був заарештований у четвер на підставі іспанського ордера на арешт.

Він прямував до міста Альгеро у четвер вдень з Брюсселя, щоб відвідати міжнародну виставку  та зустрітися з регіональним головою Сардинії та її омбудсменом.

Коли він прибув до аеропорту Альгеро, його зупинила італійська прикордонна поліція.

Агостінанджело Маррас, адвокат Пучдемона, підтвердив журналістам, що його підзахисний "може бути звільнений від сьогодні".

​​Пучдемон підпадав під дію європейського ордера на арешт, виданого Іспанією, яка домагається його екстрадиції через його роль у референдумі про незалежність.

Дванадцять каталонських політиків були засуджені до тюремного ув'язнення на термін до 13 років за участь в незаконному референдумі. Тодішній глава регіонального уряду Карлес Пучдемон в останній момент втік за кордон.

У березні Європарламент позбавив Пучдемона імунітету, яким він користувався з 2019 року. А в серпні Суд Європейського Союзу залишив чинним рішення про зняття недоторканності.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Іспанія Каталонія
powered by lun.ua

Статті

Між критикою Путіна та спробами порозумітися: якою буде Німеччина після Меркель

"Будь-який новий німецький лідер захоче врегулювати свої відносини з РФ. Однак населення Німеччини почало критичніше ставитися до Путіна".
24 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

"Золота" німецька акція: хто стане молодшим партнером у новій коаліції

За результатами виборів "Зелені" та вільні демократи мають дуже високі шанси отримати "золоту акцію" у новій німецькій коаліції.  
24 вересня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС

Суперечка щодо копальні "Турув" може призвести до нового витка конфлікту Польщі та Євросоюзу. Варшава може відмовитися виконувати рішення Суду ЄС.
23 вересня 2021 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди