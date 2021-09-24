Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Суд в Италии освободил экс-лидера Каталонии

Пятница, 24 сентября 2021, 18:51

Итальянский суд приказал освободить бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного на Сардинии, когда он прибыл на остров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Карлес Пучдемон останется на итальянском острове, пока рассматривается запрос Испании о его экстрадиции.

Читайте также
В Барселоне собрался протест из-за задержания экс-лидера Каталонии

Пучдемон был арестован в четверг на основании испанского ордера на арест.

Он направлялся в город Альгеро в четверг днем ​​из Брюсселя, чтобы посетить международную выставку и встретиться с региональным главой Сардинии и ее омбудсменом.

Когда он прибыл в аэропорт Альгеро, его остановила итальянская пограничная полиция.

Агостинанджело Маррас, адвокат Пучдемона, подтвердил журналистам, что его подзащитный "может быть освобожден от сегодня".

Пучдемон подпадал под действие европейского ордера на арест, выданного Испанией, которая добивается его экстрадиции из-за его роли в референдуме о независимости.

Двенадцать каталонских политиков были приговорены к тюремному заключению на срок до 13 лет за участие в незаконном референдуме. Тогдашний глава регионального правительства Карлес Пучдемон в последний момент бежал за границу.

В марте Европарламент лишил Пучдемона иммунитета, которым он пользовался с 2019 года. А в августе Суд Европейского Союза оставил в силе решение о снятии неприкосновенности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия Испания Каталония
powered by lun.ua

Статьи

Между критикой Путина и попытками взаимопонимания: какой будет Германия после Меркель

"Любой новый немецкий лидер захочет урегулировать свои отношения с РФ. Однако население Германии стало более критично относиться к Путину".
24 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

"Золотая" немецкая акция: кто станет младшим партнером в новой коалиции

По результатам выборов "Зеленые" и свободные демократы будут иметь очень высокие шансы получить "золотую акцию" в новой немецкой коалиции.
24 сентября 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Уголь важнее Евросоюза: пойдет ли Польша на нарушение решения Суда ЕС

Спор по шахте "Турув" может привести к новому витку конфликта Польши и Евросоюза. Варшава может отказаться выполнять решение Суда ЕС.
23 сентября 2021 — Станислав Желиховский , для Европейской правды