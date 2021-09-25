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Укр / Рус

У Косово на тлі напруги з сербами атакували два офіси МВС

Субота, 25 вересня 2021, 16:38

На півночі Косова на два офіси міністерства внутрішніх справ скоєні напади  на тлі блокування  прикордонних переходів місцевими сербами, обурених забороною в’їзду в країну автомобілів з сербськими номерами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зокрема, був підпалений офіс реєстрації автомобілів у місті Зубін Поток, а до відділу реєстрації актів цивільного стану у місті Звечан були кинуті дві ручні гранати, хоча вони не спрацювали, повідомили в поліції.

Про постраждалих не йдеться.

Нагадаємо, два пункти перетину кордону між Косовом і Сербією з 20 вересня заблоковані косовськими сербами, які протестують проти вимоги змінювати сербські номери на косовські під час в’їзду до Косова.

На двох заблокованих переходах присутні косовські спецпризначенці, ситуацію контролюють співробітники правоохоронної місії ЄС EULEX, над пунктами пропуску кружляє вертоліт міжнародних сил з підтримки миру KFOR.

Сербія привела війська, розташовані на військових базах біля Косова, у стан підвищеної бойової готовності на тлі напруги на кордоні.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, для того, щоб почати переговори з Косовом, ситуація повинна повернутися до стану, який був до 20 вересня.

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Косово Сербія
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