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В Косово на фоне напряжения с сербами атаковали два офиса МВД

Суббота, 25 сентября 2021, 16:38

На севере Косово на два офиса министерства внутренних дел совершены нападения на фоне блокирования пограничных переходов местными сербами, возмущеннымизапретом въезда в страну автомобилей с сербскими номерами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В частности, был подожжен офис регистрации автомобилей в городе Зубин Поток, а в отдел регистрации актов гражданского состояния в городе Звечан были брошены две ручные гранаты, хотя они не сработали, сообщили в полиции.

О пострадавших речь не идет.

Напомним, два пункта пересечения границы между Косово и Сербией с 20 сентября заблокированы косовскими сербами, которые протестуют против требования менять сербские номера на косовские при въезде в Косово.

На двух заблокированных переходах присутствуют косовские спецназовцы, ситуацию контролируют сотрудники правоохранительной миссии ЕС EULEX, над пунктами пропуска кружит вертолет международных сил по поддержанию мира KFOR.

Сербия привела войска, расположенные на военных базах у Косово в состояние повышенной боевой готовности на фоне напряжения на границе.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, для того, чтобы начать переговоры с Косово, ситуация должна вернуться к состоянию, которое было до 20 сентября.

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Косово Сербия
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