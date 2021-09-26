У Німеччині проходять федеральні вибори, що визначать наступника Ангели Меркель

У Німеччині в неділю 26 вересня проходять федеральні вибори, які визначать, хто замінить канцлерку Ангелу Меркель після 16 років на цій посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Зазвичай на виборах отримували перевагу "Християнсько-демократичний союз" і соціал-демократи SPD, набираючи понад 30%, іноді й понад 40% голосів. Цьогорічна кампанія відрізняється значною підтримкою "Зелених" та їхньої кандидатки Анналени Бербок.

Результати соцопитувань свідчать, що, після "епохи Меркель", вперше за довгий час канцлером може стати представник соціал-демократів. Останні кілька тижнів SPD утримує лідерство в соцопитуваннях - від декількох до 6% випереджаючи ХДС-ХСС. Їхній лідер Олаф Шольц виграв останні теледебати з підтримкою 42%. Армін Лашет опинився на другому місці з 27% і Анналена Бербок стала третьою з 25% голосів.

Ще навесні допускали, що виграти вибори можуть "Зелені" - після висування Анналени Бербок кандидаткою їхня підтримка безпрецедентно зросла. Втім, їй зашкодила серія скандалів - щодо неточностей у резюме та звинувачень у плагіаті.

Армін Лашет від початку не мав значної підтримки серед виборців ХДС-ХСС - попри те, що партія обрала його своїм новим лідером. Додаткового удару по рейтингах блоку завдали катастрофічні повені у землях Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія, та недоречний сміх Лашета під час звернення федерального президента до постраждалих від стихії.

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Водночас, підтримка соціал-демократів і їхнього лідера Олафа Шольца зростала і восени вони остаточно вирвалися вперед. Лише останніми тижнями скандали торкнулися й Шольца - через обшуки у підпорядкованій Мінфіну структурі. Армін Лашет під час кампанії пригадав Шольцу і більш давні фінансові скандали у Німеччині, що стались в попередні роки. Ще невідомо, наскільки ці події вплинули на симпатії до лідера соціал-демократів. У 2017 році вони зазнали найбільш розгромних результатів у своїй історії, отримавши лише 20,5% голосів.

На виборах будуть голосувати близько 60,4 млн німців. Дільниці будуть відкриті до 6 години вечора. Попередні результати голосування цього разу можуть затриматися через те, що значну кількість голосів надсилають поштою.

Орієнтовно у вівторок можуть початися перемовини про склад нового уряду.

Новий парламент має почати роботу найпізніше 26 жовтня. Не виключено, що цього разу кількість депутатів Бундестагу ще більше зросте - до понад 800 депутатів.

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