В Германии проходят федеральные выборы, которые определят преемника Ангелы Меркель

В Германии в воскресенье 26 сентября проходят федеральные выборы, которые определят, кто заменит канцлера Ангелу Меркель после 16 лет на этой должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Обычно на выборах получали преимущество "Христианско-демократический союз" и социал-демократы SPD, набирая более 30%, иногда и более 40% голосов. Нынешняя кампания отличается значительной поддержкой "Зеленых" и их кандидата Анналены Бербок.

Результаты соцопросов свидетельствуют, что после "эпохи Меркель", впервые за долгое время канцлером может стать представитель социал-демократов. Последние несколько недель SPD удерживает лидерство в соцопросах - от нескольких процентов до 6% опережая ХДС-ХСС. Их лидер Олаф Шольц выиграл последние теледебаты с поддержкой 42%. Армин Лашет оказался на втором месте с 27% и Анналена Бербок стала третьей с 25% голосов.

Еще весной допускали, что выиграть выборы могут "Зеленые" - после выдвижения Анналены Бербок кандидатом их поддержка беспрецедентно возросла. Впрочем, ей помешала серия скандалов - по поводу неточностей в резюме и обвинений в плагиате.

Армин Лашет изначально не имел значительной поддержки среди избирателей ХДС-ХСС - несмотря на то, что партия избрала его своим новым лидером. Дополнительный удар по рейтингам блока нанесли катастрофические наводнения в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, и неуместный смех Лашета во время обращения федерального президента к пострадавшим от стихии.

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В то же время, поддержка социал-демократов и их лидера Олафа Шольца постепенно росла и осенью они окончательно вырвались вперед. Только в последние недели скандалы коснулись и Шольца - после обысков в подчиненной Минфину структуре. Армин Лашет во время кампании припомнил Шольцу и более давние финансовые скандалы в Германии, произошедшие в предыдущие годы. Еще неизвестно, насколько эти события повлияли на симпатии к лидеру социал-демократов. В 2017 году они получили наиболее разгромный результат в своей истории, получив лишь 20,5% голосов.

На выборах будут голосовать около 60,4 млн немцев. Участки будут открыты до 18:00. Предварительные результаты голосования на этот раз могут задержаться из-за значительного числа голосов по почте.

Ориентировочно во вторник могут начаться переговоры о составе нового правительства.

Новый парламент должен начать работу позже 26 октября. Не исключено, что на этот раз количество депутатов Бундестага еще больше возрастет - до более 800.

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