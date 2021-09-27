Мэром столицы Германии впервые станет женщина



Немецкие социал-демократы (СДПГ) победили на региональных выборах в Берлине и возглавили правительство федеральной земли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это означает, что кандидат СДПГ Франциска Гиффай станет первой женщиной-мэром немецкой столицы.

43-летняя Гиффай, которая ранее была министром по делам семьи в национальном правительстве канцлера Ангелы Меркель, займет пост мэра от СДПГ Майкла Мюллера после того, как он решил больше не баллотироваться.

СДПГ набрала 21,4% в Берлине, что немного ниже 21,6%, которые они набрали в 2016 году, в то время как "зеленые" набрали 18,9%, а "Левые" - 14%.

СДПГ, похоже, намерена продолжить свою нынешнюю коалицию в мэрии с "Зелеными" и "Левыми".

Гиффай, которую когда-то считали претендентом на то, чтобы возглавить СДПГ на национальном уровне, ушла с поста министра в мае после скандала, связанного с плагиатом в ее докторской диссертации.

Напомним, в целом по всей стране по предварительным результатам победу одерживают социал-демократы во главе с Олафом Шольцем, а партия Меркель "Христианско-демократический союз" оказалась на втором месте.

Эти результаты выборов, сформированные по состоянию на 5.30 часов утра 27 сентября (по киевскому времени) формально еще не "окончательными", однако не должны существенно измениться - данные поступили из всех 299 округов.

О возможных последствиях выборов читайте в материале "Какой будет Германия после Меркель" или смотрите в видеоформате на нашем YouTube-канале.