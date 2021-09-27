Не тільки поразка блоку Меркель: що означають результати виборів у Німеччині

Історичні вибори до німецького парламенту, Бундестагу, завершилися.

Про несподіванки, які принесли з собою недільні вибори, читайте в цікавій статті Іванни Костіної Німецькі несподіванки: чим завершилися головні вибори року.

Виборчу кампанію в Німеччині навряд чи можна було назвати нудною хоча б через те, що лідер перегонів неодноразово змінювався. Останнім часом опитування все частіше демонстрували перевагу Соціал-демократичної партії (СДПН) над консерваторами Ангели Меркель – правлячим блоком ХДС-ХСС.

Результати голосування підтвердили тріумф соціал-демократів і історично низький результат їхніх суперників, блоку ХДС-ХСС (хоча їм в останні тижні пророкували ще глибшу поразку). Соратники Меркель втратили істотну кількість своїх виборців. Згідно з аналізом телеканалу ARD, майже 1,4 мільйона німців змінили свої симпатії на користь СДПН. Ще близько 900 тисяч мігрували до "Зелених", 340 тисяч – віддали голоси за Вільну демократичну партію (ВДП).

І не в останню чергу "заслуга" у цьому – кандидата блоку в канцлери Арміна Лашета, який так і не зміг завоювати щирі симпатії виборців власної партії, ще й оскандалився своїм недоречним сміхом під час звернення федерального президента до постраждалих від катастрофічної повені у липні, після чого рейтинги ХДС поповзли вниз.

Попри історично низький результат блоку, його кандидату Лашету не бракує самовпевненості. Він заявив, що зробить все для формування уряду під керівництвом ХДС-ХСС. При цьому він окреслив своє бачення майбутньої коаліції з "Зеленими" і Вільною демократичною партією. Сам Лашет заявив про бажання бути канцлером, який "поєднує протилежності".

Третьою на виборах стала партія "Союз90/Зелені", якій перші екзитполи дали 14,5-15%. Для неї це найкращий результат з 2009 року, коли "Зелені" отримали 10,7% голосів. Третє місце робить із політичної сили Анналени Бербок серйозного гравця в коаліційних переговорах, і ця партія може стати "творцем канцлера".

Співголова "Зелених" Роберт Габек вже заявив, що відкритий до коаліції як з ХДС-ХСС, так і з СДПН.

Четвертою силою, яка також має всі шанси увійти до керівної коаліції, стала Вільна демократична партія, лідер якої Крістіан Лінднер нещодавно висловився проти вступу України до НАТО. У порівнянні з минулими виборами партія практично не наростила підтримку.

Про те, що можна вважати доброю новиною для України за результатами виборів в Німеччині, читайте в статті Іванни Костіної Німецькі несподіванки: чим завершилися головні вибори року.