Не только поражение блока Меркель: что означают результаты выборов в Германии

Исторические выборы в немецкий парламент - Бундестаг - завершились.

О неожиданностях, которые принесли с собой воскресные выборы, читайте в интересной статье Иванны Костиной Немецкие неожиданности: чем завершились главные выборы года.

Избирательную кампанию в Германии вряд ли можно было назвать скучной хотя бы потому, что лидер гонки неоднократно менялся. В последнее время опросы все чаще демонстрировали преимущество Социал-демократической партии (СДПГ) над консерваторами Ангелы Меркель - правящим блоком ХДС-ХСС.

Результаты голосования подтвердили триумф социал-демократов и исторически низкий результат их соперников, блока ХДС-ХСС (хотя им в последние недели предсказывали еще более глубокое поражение). Соратники Меркель потеряли значительное количество своих избирателей. Согласно анализу телеканала ARD, почти 1,4 миллиона немцев изменили свои симпатии в пользу СДПГ. Еще около 900 000 мигрировали к "Зеленым", 340 000 - отдали голоса за Свободную демократическую партию (СвДП).

И не в последнюю очередь "заслуга" в этом - кандидата блока в канцлеры Армина Лашета, который так и не смог завоевать искренние симпатии избирателей собственной партии, еще и оскандалился своим неуместным смехом при обращении федерального президента к пострадавшим от катастрофического наводнения в июле, после чего рейтинги ХДС поползли вниз.

Несмотря на исторически низкий результат блока, его кандидату Лашету хватает самоуверенности. Он заявил, что сделает все для формирования правительства под руководством ХДС-ХСС. При этом он очертил свое видение будущей коалиции с "Зелеными" и Свободной демократической партией. Сам Лашет заявил о желании быть канцлером, который "объединяет противоположности".

Третьей на выборах стала партия "Союз90 / Зеленые", которой первые экзит-полы дали 14,5-15%. Для нее это лучший результат с 2009 года, когда "Зеленые" получили 10,7% голосов. Третье место делает из политической силы Анналены Бербок серьезного игрока в коалиционных переговорах, и эта партия может стать "создателем канцлера".

Сопредседатель "Зеленых" Роберт Габек уже заявил, что открыт к коалиции как с ХДС-ХСС, так и с СДПГ.

Четвертой силой, которая также имеет все шансы войти в правящую коалицию, стала Свободная демократическая партия, лидер которой Кристиан Линднер недавно высказался против вступления Украины в НАТО. По сравнению с прошлыми выборами партия практически не нарастила поддержку.

О том, что можно считать хорошей новостью для Украины по результатам выборов в Германии, читайте в статье Иванны Костиной Немецкие неожиданности: чем завершились главные выборы года.