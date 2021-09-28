Польща готується продовжити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю ще на 60 днів
У Польщі починають процедури для продовження надзвичайного стану в прикордонних з Білоруссю районах ще на 60 днів, оскільки ситуація з напливом мігрантів не покращилася.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Рада міністрів звернеться до президента Польщі Анджея Дуди з пропозицією продовжити надзвичайний стан, що спершу був запроваджений на 30 днів, ще на 60.
"Від самого початку цієї гібридної війни, а це саме так треба називати, білорусько-польський кордон спробували перетнути близько 10 тисяч людей. Щодня фіксуються сотні таких спроб… Наш обов’язок - не тільки убезпечити власні кордони, але й всього ЄС", - заявив речник уряду Пьотр Мюллер.
Надзвичайний стан в прикордонній зоні Підляського та Любуського воєводств діє з 2 вересня та поширюється на 183 міста.
Раніше у Варшаві заявили про численні провокаційні інциденти з боку білоруських силовиків на кордоні, спрямовані, зокрема, на польських військових.