Польща готується продовжити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю ще на 60 днів

У Польщі починають процедури для продовження надзвичайного стану в прикордонних з Білоруссю районах ще на 60 днів, оскільки ситуація з напливом мігрантів не покращилася.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Рада міністрів звернеться до президента Польщі Анджея Дуди з пропозицією продовжити надзвичайний стан, що спершу був запроваджений на 30 днів, ще на 60.

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"Від самого початку цієї гібридної війни, а це саме так треба називати, білорусько-польський кордон спробували перетнути близько 10 тисяч людей. Щодня фіксуються сотні таких спроб… Наш обов’язок - не тільки убезпечити власні кордони, але й всього ЄС", - заявив речник уряду Пьотр Мюллер.

Надзвичайний стан в прикордонній зоні Підляського та Любуського воєводств діє з 2 вересня та поширюється на 183 міста.

Раніше у Варшаві заявили про численні провокаційні інциденти з боку білоруських силовиків на кордоні, спрямовані, зокрема, на польських військових.