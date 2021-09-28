Польша готовится продолжить чрезвычайное положение на границе с Беларусью еще на 60 дней

В Польше начинают процедуры для продолжения чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью районах еще на 60 дней, поскольку ситуация с наплывом мигрантов не улучшилась.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Совет министров обратится к президенту Польши Анджею Дуде с предложением продлить чрезвычайное положение, которое сначала было введено на 30 дней, еще на 60.

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"С самого начала этой гибридной войны, а это именно так надо называть, белорусско-польскую границу попытались пересечь около 10 000 человек. Ежедневно фиксируются сотни таких попыток ... Наш долг - обезопасить не только собственные границы, но и всего ЕС", - заявил представитель правительства Петр Мюллер.

Чрезвычайное положение в пограничной зоне Подляшского и Любуского воеводств действует со 2 сентября и распространяется на 183 города.

Ранее в Варшаве заявили о многочисленных провокационных инцидентах со стороны белорусских силовиков на границе, направленных, в частности, против польских военных.