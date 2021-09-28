Поліція Нідерландів затримала політика через ймовірний сценарій з убивства прем’єра

Поліція Нідерландів затримала в Гаазі політика за підозрою в причетності до сценарію з убивства прем’єр-міністра Марка Рютте.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Служба безпеки прем'єр-міністра заявила, що в неділю був затриманий лідер Партії єдності Гааги Арноуд ван Доорн.

Він нібито "продемонстрував підозрілу поведінку", проходячи тією ж частиною міста, що Рютте.

Ван Доорн був звільнений у понеділок після допиту в поліції.

Його адвокат Аніс Буманьял заявив, що його не слід було затримувати, тому що не було обґрунтованої підозри у провині.

Повідомлення про затримання з’явилося у вівторок, через день після того, як нідерландські ЗМІ повідомили, що Марку Рютте було надано додаткову охорону через побоювання, що він може стати об’єктом нападу чи викрадення злочинною групою.

Глава уряду Нідерландів Марк Рютте відомий тим, що їздить на роботу і з роботи велосипедом та гуляє Гаагою без охорони. Однак вбивства громадських діячів, таких як журналіста Пітера Р. де Вріса і юриста Дерка Вірсума, викликали побоювання, що міністри і політики можуть стати мішенями зловмисників.

Прокуратура Гааги підтвердила затримання ван Доорна та заявила, що розслідування ще триває.

Речник прокуратури заявив, що існує підозра, що ван Доорн намагався зібрати інформацію для "підготовки замаху на вбивство". Більш детальної інформації не надається.

Раніше ван Доорн був провідним членом ультраправої Партії свободи Герта Вільдерса, яка відома своєю антиісламською позицією. Але в 2013 році він здивував свою партію, прийнявши іслам, і сказав, що відмовився від свого колишнього життя.