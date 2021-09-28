Полиция Нидерландов задержала политика из-за вероятного замысла по убийству премьера

Полиция Нидерландов задержала в Гааге политика по подозрению в причастности к сценарию убийства премьер-министра Марка Рютте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Служба безопасности премьер-министра заявила, что в воскресенье был задержан лидер Партии единства Гааги Арноуд ван Доорн.

Он якобы "продемонстрировал подозрительное поведение", проходя той же частью города, что и Рютте.

Ван Доорн был освобожден в понедельник после допроса в полиции.

Его адвокат Анис Буманьял заявил, что его не следовало задерживать, потому что не было обоснованного подозрения в вине.

Сообщение о задержании появилось во вторник, через день после того, как голландские СМИ сообщили, что Марку Рютте была предоставлена дополнительная охрана из-за опасений, что он может стать объектом нападения или похищения преступной группой.

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте известен тем, что ездит на работу и с работы на велосипеде и гуляет по Гааге без охраны. Однако убийства общественных деятелей, таких как журналиста Питера Р. де Вриса и юриста Дерка Вирсума, вызвали опасения, что министры и политики могут стать мишенями злоумышленников.

Прокуратура Гааги подтвердила задержание ван Доорна и заявила, что расследование еще продолжается.

Представитель прокуратуры заявил, что существует подозрение, что ван Доорн пытался собрать информацию для "подготовки покушения на убийство". Более детальной информации не предоставляется.

Ранее ван Доорн был ведущим членом ультраправой Партии свободы Герта Вильдерса, которая известна своей антиисламской позицией. Но в 2013 году он удивил свою партию, приняв ислам, и сказал, что отказался от своей прежней жизни.