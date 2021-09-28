Второй из лидеров блока Меркель говорит о поражении в борьбе за кресло канцлера Германии

Премьер Баварии Маркус Зёдер, лидер Христианско-социального союза - младшего партнера ХДС во главе с Армином Лашетом, заявил, что наилучшие шансы сформировать правительство имеет лидер SPD Олаф Шольц, и назвал результат блока поражением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

"Олаф Шольц сейчас имеет лучшие шансы стать канцлером, это очевидно", - сказал он.

Он отметил, что важно уважать результат выборов и для ХДС-ХСС они стали "тяжелым поражением", и сказал, что хочет поздравить Шольца с тем, что его политсила получила больше всего голосов. Лидер ХДС Армин Лашет до сих пор избегал таких поздравлений.

Маркус Зёдер отметил, что результат ХДС-ХСС - второе место - "не легитимизирует мандат на формирование правительства".

В то же время, Зёдер добавил, что есть "небольшая возможность", что так называемая "светофорная коалиция" - с участием социал-демократов, "Зеленых" и FDP - не удастся, и в таком случае блок готов к переговорам о "коалиции Ямайка" с этими двумя партиями.

Напомним, на федеральных выборах ХДС-ХСС получили рекордно низкую поддержку - 24,1%, уступив первенство социал-демократам. Но после этого Армин Лашет заявил, что все равно попытается сформировать коалицию вокруг ХДС и возглавить правительство.

Соцопросы показывают, что более 70% немцев не одобряют его намерений.

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