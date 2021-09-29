Новий уряд Німеччини: "Зелені" і "вільні демократи" провели раунд переговорів

Лідери партії "зелених" Німеччини і Вільної демократичної партії (ВДП) у вівторок провели двосторонні переговори, щоб знайти точки дотику перед майбутніми перемовинами про формування урядової коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Після зустрічі лідер "вільних демократів" Крістіан Лінднер опублікував в Instagram селфі з генеральним секретарем своєї партії Фолькером Віссінгом та співголовами "зелених" Анналеною Бербок і Робертом Габеком.

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"У пошуках нового уряду ми шукаємо точки дотику і будуємо мости через наші розбіжності. І ми навіть знаходимо деякі з цих речей. Цікаві часи", - йшлося у підписі до фото.

Більш докладної інформації про те, що обговорювалося на зустрічі, жодна зі сторін не надала.

Очікується, що "зелені" та "вільні демократи" відіграють ключову роль у можливій тристоронній коаліції або з соціал-демократами (СДПН), які виграли вибори 26 вересня, або з консервативним блоком ХДС/ХСС, що зайняв друге місце. Обидві основні партії мають намір заручитися підтримкою "зелених" і ВДП.

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У малих партій є суттєві розбіжності у питаннях зміни клімату і економічної політики, але спільною точкою дотику є прогресивна соціальна політика.

Після виборів 2017 року блок Ангели Меркель ХДС/ХСС запропонував створити тристоронній альянс з "Зеленими" і ВДП, але спроба зазнала провалу. "Вільні демократи" вийшли з переговорів, заявивши, що є зайвими. Замість цього в Німеччині утворилася ще одна "велика коаліція" між ХДС/ХСС та соціал-демократами.

Нагадаємо, на федеральних виборах ХДС/ХСС отримали рекордно малу підтримку - 24,1%, поступившись першістю соціал-демократам.

Прем’єр Баварії Маркус Зьодер, який є лідером Християнсько-соціального союзу - молодшого партнера ХДС на чолі з Арміном Лашетом, заявив, що найкращі шанси сформувати уряд має лідер СДПН Олаф Шольц.

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