Новое правительство Германии: "Зеленые" и "свободные демократы" провели раунд переговоров

Лидеры партии "зеленых" Германии и Свободной демократической партии (СвДП) во вторник провели двусторонние переговоры, чтобы найти точки соприкосновения перед будущими переговорами о формировании правительственной коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

После встречи лидер "свободных демократов" Кристиан Линднер опубликовал в Instagram селфи с генеральным секретарем своей партии Фолькером Виссингом и сопредседателями "зеленых" Анналеной Бербок и Робертом Хабеком.

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"В поисках нового правительства мы ищем точки соприкосновения и строим мосты через наши разногласия. И мы даже находим некоторые из этих вещей. Интересные времена", - говорилось в подписи к фото.

Более подробной информации о том, что обсуждалось на встрече, ни одна из сторон не предоставила.

Ожидается, что "зеленые" и "свободные демократы" будут играть ключевую роль в возможной трехсторонней коалиции или з социал-демократами (СДПГ), которые выиграли выборы 26 сентября, или с консервативным блоком ХДС/ХСС, занявшим второе место. Обе основные партии намерены заручиться поддержкой "зеленых" и СвДП.

В малых партий есть существенные разногласия в вопросах изменения климата и экономической политики, но общей точкой соприкосновения является прогрессивная социальная политика.

После выборов 2017 года блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС предложил создать трехсторонний альянс с "Зелеными" и СвДП, но попытка провалилась. "Свободные демократы" вышли из переговоров, заявив, что являются лишними. Вместо этого в Германии образовалась еще одна "большая коалиция" между ХДС/ХСС и социал-демократами.

Напомним, на федеральных выборах ХДС/ХСС получили рекордно малую поддержку - 24,1%, уступив первенство социал-демократам.

Премьер Баварии Маркус Зедер, который является лидером Христианско-социального союза - младшего партнера ХДС во главе с Армином Лашетом, заявил, что наилучшие шансы сформировать правительство имеет лидер СДПГ Олаф Шольц.

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