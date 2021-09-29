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Литва планує повернути масковий режим

Середа, 29 вересня 2021, 11:52

Уряд Литви планує повернути обов'язкове носіння масок в закритих громадських просторах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте сказала, що для повернення вимоги носіння масок достатньо режиму надзвичайної ситуації, хоча раніше обговорювалося варіант введення карантину.

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"У регламенті режиму надзвичайної ситуації будуть зміни, буде розширено список вимог з питання носіння масок в закритих приміщеннях", - сказала прем'єр.

Вона зазначила, що інші зміни, наприклад, правила щодо проведення заходів, поки не обговорюються.

Литовська влада має намір повернути обов'язкове носіння через погіршення епідеміологічної ситуації. Зараз людям, у яких є "паспорт можливостей", маски носити рекомендовано.

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Минулого тижня Литва увійшла у так звану "чорну зону" коронавірусу за власною кваліфікацією.

Система визначення кольорової зони базується на кількості нових випадків на 100 тисяч жителів за останні 14 днів і частці позитивних тестів за останні сім днів. Вона була затверджена в лютому. "Червоний" і "чорний" сценарії вводяться, коли число нових випадків перевищує відповідно 100 і 500 на 100 тисяч жителів.

З 13 вересня Литва ввела жорсткі обмеження для людей, які не мають "паспорта можливостей".

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Литва Коронавірус Карантин
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