Литва ввела жорсткі обмеження для людей без ковідного "паспорта"

Литва з 13 вересня ввела жорсткі обмеження для людей, які не мають так званого "паспорта можливостей".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Паспорт можливостей" можуть отримати всі, хто був щеплений проти коронавірусу, перехворів або отримав негативний результат тесту.

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Нові обмеження не стосуються людей із "паспортом можливостей", проте їх як і раніше просять дотримуватися запобіжних заходів, наприклад, дезінфікувати руки, дотримуватися дистанції, носити маски.

Люди без цього документа не зможуть потрапити в магазини з товарами не першої необхідності, в торгові центри, на ринки, якщо їхня площа перевищує 1500 квадратних метрів, в кафе та ресторани всередині.

Також вони не зможуть користуватися послугами салонів краси, ходити в спортклуби, на заходи за участю понад 500 людей.

Водночас без "паспорта можливостей" можна ходити в продовольчі магазини і на продуктові ринки, в магазини з товарами для тварин, в аптеки, салони оптики, в ортопедичні салони, в магазини, що торгують рослинами, насінням, добривами - однак тільки в ті, які не перебувають в торгових центрах, або які мають окремий вхід, а їх площа не більша за 1500 квадратних метрів.

Крім того, без ковідного "паспорта" можна замовляти їжу на винос, отримати послуги в барах і кафе на літніх терасах, користуватися послугами АЗС, невеликих ремонтних майстерень, отримати послуги бюро ритуальних послуг, відвідувати бібліотеки, музеї, виставки, отримувати соціальні, юридичні та необхідні послуги в держустановах і муніципальних установах, відвідувати пацієнтів, які перебувають у важкому стані, вагітних і неповнолітніх, отримувати соціальні послуги.

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У транспорті "паспорт можливостей" не потрібен. Однак всі пасажири повинні бути в масках і дотримуватися дистанції. На міжміських маршрутах і замовних рейсах повинні бути зайняті тільки сидячі місця.

Студенти вузів, колегій та люди, які відвідують курси для дорослих, можуть ходити на контактні заняття безперешкодно лише із "паспортом можливостей". Ті, у кого його немає, повинні регулярно тестуватися - ця послуга надається безкоштовно.

Нагадаємо, 10 вересня у Вільнюсі вдруге зібрався кількатисячний мітинг проти вимоги ковідних "паспортів".

Протестувальники спробували пройти до Сейму після завершення офіційної частини акції, поліція затримала 20 осіб.