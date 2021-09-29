Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Литва планирует вернуть масочный режим

Среда, 29 сентября 2021, 11:52

Правительство Литвы планирует вернуть обязательное ношение масок в закрытых общественных пространствах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что для возвращения требования ношение масок достаточно режима чрезвычайной ситуации, хотя обсуждался вариант введения карантина.

Читайте также
Литва ввела жесткие ограничения для людей без ковидного паспорта

"В регламенте режима чрезвычайной ситуации будут изменения, будет расширен список требований по вопросу ношения масок в закрытых помещениях", - сказала премьер.

Она отметила, что другие изменения, например, правила проведения мероприятий, пока не обсуждаются.

Литовские власти намерены вернуть обязательное ношение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Сейчас людям, у которых есть "паспорт возможностей", маски носить рекомендуется.

Читайте также
Литва вакцинировала от коронавируса 70% взрослого населения

На прошлой неделе Литва вошла в так называемую "черную зону" коронавируса по собственной квалификации.

Система определения цветной зоны базируется на количестве новых случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней и доле положительных тестов за последние семь дней. Она была утверждена в феврале. "Красный" и "черный" сценарии вводятся, когда число новых случаев превышает соответственно 100 и 500 на 100 000 жителей.

С 13 сентября Литва ввела жесткие ограничения для людей, которые не имеют "паспорта возможностей".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Коронавирус Карантин
powered by lun.ua

Статьи

Ключ к новой Германии: как нам строить отношения с преемником Меркель

Выборы показали, что немецкая политика находится на грани скачка. Только нужно посмотреть – вверх или вниз (укр.)
29 сентября 2021 — Павел Климкин, министр иностранных дел Украины (2014-2019 гг.)

На пороге зимнего кризиса: чем грозит Европе рекордный рост цен на газ

Риск масштабных перебоев с электроснабжением становится для Европы вполне реальным. Это может серьезно затормозить восстановление экономики ЕС.
28 сентября 2021 — Александр Мартыненко, для Европейской правды

Литва против Китая: как маленькая страна Балтии бросает вызов азиатской сверхдержаве

Больше, чем любая другая европейская страна, в конфликт с Китаем втянулась маленькая Литва. Почему Вильнюс решился на противостояние и какие последствия это будет иметь?
28 сентября 2021 — Катерина Кистол, для Европейской правды