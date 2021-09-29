Литва планирует вернуть масочный режим

Правительство Литвы планирует вернуть обязательное ношение масок в закрытых общественных пространствах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что для возвращения требования ношение масок достаточно режима чрезвычайной ситуации, хотя обсуждался вариант введения карантина.

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"В регламенте режима чрезвычайной ситуации будут изменения, будет расширен список требований по вопросу ношения масок в закрытых помещениях", - сказала премьер.

Она отметила, что другие изменения, например, правила проведения мероприятий, пока не обсуждаются.

Литовские власти намерены вернуть обязательное ношение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Сейчас людям, у которых есть "паспорт возможностей", маски носить рекомендуется.

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На прошлой неделе Литва вошла в так называемую "черную зону" коронавируса по собственной квалификации.

Система определения цветной зоны базируется на количестве новых случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней и доле положительных тестов за последние семь дней. Она была утверждена в феврале. "Красный" и "черный" сценарии вводятся, когда число новых случаев превышает соответственно 100 и 500 на 100 000 жителей.

С 13 сентября Литва ввела жесткие ограничения для людей, которые не имеют "паспорта возможностей".