У Болгарії призначили дату президентських виборів

Парламент Болгарії на тлі тривалої політичної невизначеності вирішив, що 14 листопада у країні відбудуться президентські вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Президент Румен Радев, один із найпопулярніших політиків країни, заявив, що балотуватиметься на новий п’ятирічний термін.

Радева підтримують соціалісти та переможець останніх парламентських виборів партія "Є такий народ" (ITN) . Інші партії поки не називають своїх кандидатів.

З роздробленим парламентом, який не зміг створити уряд після виборів 11 липня, болгари майже напевно голосуватимуть і на нових парламентських виборах у листопаді.

27 серпня Румен Радев звернувся до Соціалістичної партії з проханням спробувати сформувати уряд, щоб уникнути дострокових виборів.

Соціалісти, третя за величиною політична партія після виборів 11 липня, спробують сформувати більшість після невдалих спроб переможця на виборах партії "Є такий народ" (ITN) і правоцентристської партії ГЕРБ.