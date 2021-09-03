Болгария проведет третьи за год парламентские выборы

Болгария проведет третьи парламентские выборы в этом году после того, как Социалистическая партия отказалась возглавить правительство после выборов в июле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Социалисты отказались от планов сформировать действующее правительство после того, как их потенциальные союзники, партия "Есть такие люди" (ITN) и две более мелкие партии, выступающие против взяточничества, отказались их поддержать. Партия вернет мандат президенту 7 сентября.

"Мы старались изо всех сил и призывали к разуму и ответственности, но из этого ничего не вышло", - сказала лидер социалистов Корнелия Нинова, партия которой заняла трете место на выборах.

Решение социалистов было принято после того, как ITN, которая с небольшим перевесом выиграла июльские выборы, и правоцентристская партия ГЕРБ бывшего премьера Бойко Борисова ставшая второй, отказались от попыток сформировать правительство в раздробленном парламенте.

Президенту Румену Радеву придется распустить парламент, назначить новое временное правительство и объявить досрочные выборы в течение двух месяцев.

Новые парламентские выборы могут быть проведены уже 7 ноября или совпасть с одним из двух туров президентских выборов 14 или 21 ноября.