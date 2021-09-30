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В ДТП у Польщі загинули троє українців: автомобіль розрізало навпіл

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Четвер, 30 вересня 2021, 11:50

У середу в ДТП близько двадцять першої години за київським часом поблизу населеного пункту Жгув неподалік Лодзі загинули троє громадян України, одна українка перебуває в лікарні.

Про це "Укрінформу" стало відомо від речниці поліції Лодзького воєводства Йоанни Концки, повідомляє "Європейська правда".

"Вдалося підтвердити, що в автомобілі на польській реєстрації подорожували четверо громадян України, вони проживали у Вроцлаві", - заявила Концка.

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Загиблими є двоє чоловіків віком 23 і 25 років та 23-річна жінка. Жінка у віці 25 років перебуває в лікарні. Двоє із загиблих, ймовірно, були подружжям.

За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля BMW, яким подорожували українці дорогою національного значення №91 у напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом.

У результаті автомобіль на великій швидкості в’їхав у електричний стовп і розпався на дві частини.

 
Фото: expressilustrowany.pl

На місці працювали рятувальники зі спеціальним обладнанням, оскільки постраждалих потрібно було витягувати з понівеченого автомобіля.

У ДТП також брали участь два інші автомобілі, але постраждалих серед пасажирів цих транспортних засобів немає.

Розслідування аварії перебуває під контролем прокуратури у Лодзі.

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