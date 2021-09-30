Прем'єру Чехії загрожує штраф на 10 тисяч євро за конфлікт інтересів

Муніципалітет містечка Черношице у передмісті Праги наклав штраф у розмірі 250 тисяч крон (близько 10 тисяч євро) на прем’єр-міністра Андрея Бабіша за конфлікт інтересів, а саме збереження контролю над медіа, попри перебування на політичній посаді.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Radio Prague International.

В органі дійшли висновку, що Бабіш все ще зберігає контроль над медіа через свій холдинг Agrofert, хоча й нібито передав його в управління трастового фонду.

Історія тягнеться ще з 2019 року, коли на запит Transparency International почали з’ясовувати, чи Бабіш все ще зберігає контроль над медіакомпаніями Londa та Mafra. Після першого висновку була подана апеляція і Центральна регіональна рада Богемії дійшла висновку, що доказів впливу Бабіша немає.

Після цього TI повторно ініціювала розгляд питання у січні 2021 року, що закінчилось новим висновком муніципального органу у Черношице про штраф у розмірі 250 тисяч крон.

Останню суму штрафу збільшили на 50 тисяч крон - до максимальної суми.

Юрист Бабіша Вацлав Кнотек підтвердив цей факт у коментарі виданню "Право" та заявив, що рішення будуть оскаржувати.

Бабіш назвав цей черговий розгляд "абсурдом" та "черговою атакою" на нього перед виборами, пише iRohglas.

За кілька місяців до цього прем’єр подав позов проти муніципалітету (де він прописаний) через цю процедуру. Його юрист наполягає, що справа порушує принцип про те, що особа не може бути двічі притягнена до відповідальності за те саме порушення. Розгляд у суді призначено на 8 жовтня - день парламенських виборів.

Нагадаємо, Єврокомісія погрожує Чехії призупинити виплати за участю компаній, що перебувають у трастових фондах, через конфлікт інтересів прем'єр-міністра Андрія Бабіша.

У 2017 році Бабіш помістив свій великий сільськогосподарський і хімічний конгломерат Agrofert у два трастові фонди. Але в ході перевірки 2019 року Єврокомісія виявила, що прем'єр як і раніше має "прямий" і "непрямий" вплив на ці трастові фонди. В результаті всі гранти, надані Agrofert з лютого 2017 року, порушують закон про конфлікт інтересів.