Премьеру Чехии грозит штраф на 10 000 евро из-за конфликта интересов

Муниципалитет города Черношице в пригороде Праги наложил штраф в размере 250 000 крон (около 10 000 евро) на премьер-министра Андрея Бабиша за конфликт интересов, а именно сохранение контроля над СМИ, несмотря на пребывание на политической должности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Radio Prague International.

В органе пришли к выводу, что Бабиш все еще сохраняет контроль над медиа через свой холдинг Agrofert, хотя якобы передал его в управление трастового фонда.

История тянется еще с 2019 года, когда на запрос Transparency International начали выяснять, сохранил ли Бабиш контроль над медиакомпании Londa и Mafra. После первого вывода была подана апелляция и Центральный региональный совет Богемии пришел к выводу, что доказательств влияния Бабиша нет.

После этого TI повторно инициировала рассмотрение вопроса в январе 2021 года, что закончилось новым выводом муниципального органа в Черношице о штрафе в размере 250 000 крон.

При этом сумму штрафа увеличили на 50 000 крон - до максимальной суммы.

Юрист Бабиша Вацлав Кнотек подтвердил этот факт в комментарии изданию "Право" и заявил, что решения будут обжаловать.

Бабиш назвал это очередное рассмотрение "абсурдом" и "очередной атакой" на него перед выборами, пишет iRohglas.

За несколько месяцев до этого премьер подал иск против муниципалитета (где он прописан) из-за этой процедуры. Его юрист настаивает, что дело нарушает принцип о том, что лицо не может быть дважды привлечено к ответственности за одно и то же нарушение. Рассмотрение в суде назначено на 8 октября - день парламенских выборов.

Напомним, Еврокомиссия грозит Чехии приостановить выплаты с участием компаний, находящихся в трастовых фондах, из-за конфликта интересов премьер-министра Андрея Бабиша.

В 2017 году Бабиш поместил свой большой сельскохозяйственный и химический конгломерат Agrofert в два трастовых фонда. Но в ходе проверки 2019 года Еврокомиссия обнаружила, что премьер по-прежнему имеет "прямое" и "косвенное" влияние на эти трастовые фонды. В результате все гранты, предоставленные Agrofert с февраля 2017 года, нарушают закон о конфликте интересов.