Сербия и Косово согласовали шаги для решения конфликта из-за автомобильных номеров

Сербия и Косово согласились на серию шагов, которые должны уже в ближайшие дни смягчить напряжение из-за конфликта по поводу автомобильных номеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в своем Twitter специальный переговорщик ЕС Мирослав Лайчак, обнародовав фрагмент документа договоренностям.

"Договоренность есть! После двух дней интенсивных переговоров мы только что достигли соглашения о деэскалации и дальнейших действиях. Спасибо Беснику Бислими и Петару Петковичу за готовность вести разговор и договариваться для блага своих народов", - заявил он.

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We have a deal! After two days of intense negotiations, an agreement on de-escalation and the way forward has just been reached. I thank Besnik Bislimi and Petar Petkovic for their readiness to negotiate and agree for the good of the people. pic.twitter.com/OuhuUWvuG0 — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) September 30, 2021

В обнародованном фрагменте говорится, что обе стороны синхронно отведут спецподразделения и уберут блокпосты возле пунктов пропуска Яринье и Брняк - начиная с 8:00 утра 2 октября. Отвод должен закончиться не позднее 16:00 этого же дня. Перед началом отвода туда зайдут подразделения KFOR (международные силы по поддержанию мира в Косово) и останутся на месте ориентировочно на две недели для поддержания безопасности и свободы передвижения.

С 8:00 утра 4 октября для автомобилей будет действовать "режим наклеек", как договорились в рамках диалога при посредничестве ЕС - как временная мера до согласования постоянного решения.

В-третьих, должна быть создана рабочая группа с участием представителей ЕС, Белграда и Приштины под председательством Евросоюза - чтобы окончательно решить вопрос с требованиями к регистрационным номерам автомобилей. Ее первая встреча должна состояться 21 октября в Брюсселе, а через пол года после этого должны быть представлены наработки.

Напомним, два пункта пересечения границы между Косово и Сербией с 20 сентября заблокированы косовскими сербами, которые протестуют против требования менять сербские номера на косовские при въезде в Косово.

На двух заблокированных переходах присутствуют косовские спецназовцы, ситуацию контролируют сотрудники правоохранительной миссии ЕС EULEX, над пунктами пропуска кружит вертолет международных сил по поддержанию мира KFOR.

Сербия привела войска, расположенные на военных базах возле Косово, в состояние повышенной боевой готовности.

В субботу сообщали о нападениях на два офиса министерства внутренних дел на севере Косово.