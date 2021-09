Сербия и Косово согласовали шаги для решения конфликта из-за автомобильных номеров

Сербия и Косово согласились на серию шагов, которые должны уже в ближайшие дни смягчить напряжение из-за конфликта по поводу автомобильных номеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в своем Twitter специальный переговорщик ЕС Мирослав Лайчак, обнародовав фрагмент документа договоренностям.

"Договоренность есть! После двух дней интенсивных переговоров мы только что достигли соглашения о деэскалации и дальнейших действиях. Спасибо Беснику Бислими и Петару Петковичу за готовность вести разговор и договариваться для блага своих народов", - заявил он.

We have a deal! After two days of intense negotiations, an agreement on de-escalation and the way forward has just been reached. I thank Besnik Bislimi and Petar Petkovic for their readiness to negotiate and agree for the good of the people. pic.twitter.com/OuhuUWvuG0