В ЄС немає настільки корумпованих країн, як Україна - європейський аудитор

Європейський аудитор Юхан Партс вважає, що в Європейському союзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Партс сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Партс був відповідальний за підготовку звіту Європейської палати аудиторів, в якому йшлося, що в Україні як і раніше широко поширена велика корупція, а підтримка ЄС і вжиті заходи не принесли очікуваних результатів.

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"Я вважаю, що ситуація в Україні не порівняти з будь-якими країнами ЄС. Кращим показником цього є зв'язок між економічним розвитком - ВВП на душу населення та індексом корупції - якщо ви покладете ці два показники разом - Україна і ВВП на душу населення - може бути, я помиляюся - це близько $5 тисяч на рік (ВВП у 2020 році складав близько $3700 - ред.), в Польщі - $18 тисяч, в Естонії - $23 тисячі. Але ж всі ми почали в 1992 році з однією і тією ж стартової точки. Це - результат впливу корупції", - сказав Партс.

Він пояснив, що у звіті рахункова палата не аналізувала діяльність української влади, так як займається виключно перевіркою інституцій ЄС, таких, як Європейська комісія, Європейська служба зовнішніх дій.

Говорячи про саму доповідь, аудитор підкреслив, що "всім дуже добре відомо, що успішна боротьба з корупцією, встановлення стійкого верховенства права абсолютно необхідні для досягнення хороших результатів у будь-якій іншій області політики".

За словами аудитора, "саме велика корупція є причиною так званої ситуації захоплення держави".

"Захоплення держави" означає, що хтось, ви називаєте їх олігархами, ми - теж, або група людей використовують своє становище і різні інструменти - засоби масової інформації, політику, управління, державні підприємства - у своїх особистих інтересах. І головне питання, критичне питання нашого звіту - наскільки політика ЄС дійсно зосереджена на цьому головному ядрі причин великої корупції", - додав він.

Партс також вважає, що в Україні існують ризики відкату у сфері реформ, зокрема тих, які спрямовані на боротьбу в сфері корупції, і ЄС при наданні будь-якої допомоги повинен чітко прописувати умови, виконання яких спрямоване на викорінення цього явища.

"У нашому звіті є рекомендації щодо свого роду всеосяжного способу як зосередити увагу на цих корінних причинах такого роду корупції, яка, як ми сказали, є захоплення держави", - зазначив він.

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