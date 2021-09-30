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У Німеччині назвали дати нових перемовин про коаліцію

Четвер, 30 вересня 2021, 18:26

Найближчими днями у Німеччині відбудеться серія раундів перемовин між політсилами щодо можливості формування коаліції та нового уряду після федеральних виборів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

У п’ятницю 1 жовтня мають зустрітися Вільна демократична партія (FDP) і "Зелені". 

У неділю 3 жовтня плануються попередні переговори між переможцями-SPD і "Зеленими", а також SPD з FDP і ХДС-ХСС із вільними демократами. 

Речник блоку Меркель ХДС-ХСС Пауль Зем’як оголосив, що на вівторок 5 жовтня домовились про перемовини із "Зеленими", що підтвердила й друга сторона.  

Лідери партії "зелених" Німеччини і Вільної демократичної партії у вівторок вже провели двосторонні переговори, щоб знайти точки дотику перед майбутніми перемовинами про формування урядової коаліції.

Нагадаємо, на федеральних виборах ХДС/ХСС отримали рекордно малу підтримку - 24,1%, поступившись першістю соціал-демократам. У той же час, лідер ХДС Армін Лашет ще сподівається сформувати коаліцію формату "Ямайка" - із "Зеленими" та вільними демократами. 

Другий з лідерів блоку - Маркус Зьодер, який очолює Християнсько-соціальний союз, молодшого партнера ХДС, заявив, що найкращі шанси сформувати уряд має лідер СДПН Олаф Шольц. 

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Німеччина
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