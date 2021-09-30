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Укр / Рус
Укр / Рус

В Германии назвали даты новых переговоров о коалиции

Четверг, 30 сентября 2021, 18:26

В ближайшие дни в Германии состоится серия раундов переговоров между политсилами о возможности формирования коалиции и нового правительства после федеральных выборов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

В пятницу 1 октября должны встретиться Свободная демократическая партия (FDP) и "Зеленые".

В воскресенье 3 октября планируются предварительные переговоры между победителями-SPD и "Зелеными", а также SPD с FDP и ХДС-ХСС со свободными демократами.

Представитель блока Меркель ХДС-ХСС Пауль Земьяк объявил, что на вторник 5 октября договорились о переговорах с "Зелеными", что подтвердила и вторая сторона.

Лидеры "Зеленых" и Свободной демократической партии во вторник уже провели двусторонние переговоры, чтобы найти точки соприкосновения перед будущими переговорами о формировании правительственной коалиции.

Напомним, на федеральных выборах ХДС/ХСС получили рекордно низкую поддержку - 24,1%, уступив первенство социал-демократам. В то же время, лидер ХДС Армин Лашет еще надеется сформировать коалицию формата "Ямайка" - с "Зелеными" и свободными демократами.

Второй из лидеров блока - Маркус Зёдер, возглавляющий Христианско-социальный союз, младшего партнера ХДС, заявил, что наилучшие шансы сформировать правительство имеет лидер SPD Олаф Шольц.

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