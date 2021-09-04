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Мера Риги оштрафували на 70 євро через конфлікт інтересів

Субота, 4 вересня 2021, 13:22

Бюро з питань запобігання та протидії корупції (KNAB) Латвії наклало адміністративний штраф у розмірі 70 євро на колишнього депутата Сейму, нинішнього мера Риги Мартіньша, через конфлікт інтересів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

17 вересня 2019 року, коли Стакіс обіймав посаду депутата Сейму, компанія "Innocent PRO", що належить Стакісу, уклала договір про державну закупівлю з компанією Austrumlatvijas koncertzale на поставку кави і чаю на суму 2626 євро.

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Закон "Про запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців" передбачає заборону депутатам Сейму бути учасниками комерційних установ, що укладають договір про закупівлі.

Нагадаємо, у серпні депутата Сейму Латвії оштрафували на 6000 євро за шахрайство з компенсаціями.

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Латвія ЄвроЖиття
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