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Мэра Риги оштрафовали на 70 евро из-за конфликта интересов

Суббота, 4 сентября 2021, 13:22

Бюро по предотвращению и противодействию коррупции (KNAB) Латвии наложило административный штраф в размере 70 евро на бывшего депутата Сейма, нынешнего мэра Риги Мартиньша Стакиса, из-за конфликта интересов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

17 сентября 2019 года, когда Стакис занимал должность депутата Сейма, компания "Innocent PRO", принадлежащая Стакису, заключила договор о государственной закупке с компанией Austrumlatvijas koncertzale на поставку кофе и чая на сумму 2626 евро.

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Закон "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных служащих" предусматривает запрет депутатам Сейма быть участниками коммерческих учреждений, которые заключают договор о закупках.

Напомним, в августе депутата Сейма Латвии оштрафовали на 6000 евро за мошенничество с компенсациями.

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Латвия ЕвроЖизнь
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