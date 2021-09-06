Швеція виступила проти створення сил швидкого реагування ЄС

Пропозиція міністрів оборони ЄС щодо створення європейських сил швидкого реагування після кризи в Афганістані не була схвалена всіма країнами, включаючи міністра оборони Швеції Пітера Гультквіста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Я не бачу це як основну лінію для вирішення цих проблем", - сказав Гультквіст.

Він наголосив, що співпраця з США є основою європейської безпеки. Зв'язок через Атлантику залишається особливо важливим для балансу та стабільності "в нашій частині світу", сказав Гультквіст, додавши, що те, що відбувається в Росії, становить загрозу для Швеції, яка продовжує чіплятися за свій статус поза НАТО.

Після кризи в Афганістані минулого тижня міністри оборони ЄС обговорили пропозиції щодо сил швидкого реагування та можливості переходу до спеціальної військової співпраці між зацікавленими країнами-членами ЄС.

Підтримка можливого майбутнього членства Швеції в НАТО деякий час зростає, при цьому громадська думка висловлюється за, а нинішня більшість у парламенті має намір зберегти можливість подати заявку на членство в якийсь момент у майбутньому.

Заява Гультквіста відповідає поглядам країн Балтії та Польщі, тоді як сусідня Фінляндія виступає сильнішим захисником європейських сил швидкого реагування.

Зусилля ЄС щодо створення такої сили тривають уже більше двох десятиліть, коли після кризи в Косові лідери ЄС прийняли рішення про створення до 2003 року спільного підрозділу з приблизно 50 000 військових, але такі плани так і не здійснилися.

У наступній спробі блок створив у 2007 році систему бойових груп розміром з 1500 осіб, які ніколи не використовувалися в операціях через суперечки щодо фінансування та розміщення.

ЄС представить проєкт пропозиції щодо сил реагування в листопаді і хоче підписати угоду, коли Франція розпочне шестимісячне головування в Раді ЄС із січня 2022 року.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підтримує плани ЄС щодо формування спільної оборонної політики, але застеріг від будь-яких сил швидкого реагування, які можуть дублювати операції союзників.