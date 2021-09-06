Швеция выступила против создания сил быстрого реагирования ЕС

Предложение министров обороны ЕС о создании европейских сил быстрого реагирования после кризиса в Афганистане не было одобрено всеми странами, в том числе министром обороны Швеции Питером Гультквистом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Я не вижу это как основную линию для решения этих проблем", - сказал Гультквист.

Он подчеркнул, что сотрудничество с США является основой европейской безопасности. Связь через Атлантику остается особенно важной для баланса и стабильности "в нашей части мира", сказал министр, добавив, что то, что происходит в России, представляет угрозу для Швеции, которая продолжает цепляться за свой статус вне НАТО.

После кризиса в Афганистане на прошлой неделе министры обороны ЕС обсудили предложения о силах быстрого реагирования и возможности перехода к специальному военному сотрудничеству между заинтересованными странами-членами ЕС.

Поддержка возможного будущего членства Швеции в НАТО некоторое время растет, при этом общественное мнение высказывается за, а нынешнее большинство в парламенте намерено сохранить возможность подать заявку на членство в какой-то момент в будущем.

Заявление Гультквиста соответствует взглядам стран Балтии и Польши, тогда как соседняя Финляндия выступает более сильным защитником европейских сил быстрого реагирования.

Усилия ЕС по созданию таких сил продолжаются уже более двух десятилетий, когда после кризиса в Косове лидеры ЕС приняли решение о создании к 2003 году совместного подразделения из примерно 50 тысяч военных, но эти планы так и не осуществились.

При следующей попытке блок создал в 2007 году систему боевых групп размером до 1500 человек, которые никогда не использовались в операциях из-за споров о финансировании и размещении.

ЕС представит проект предложения о силах быстрого реагирования в ноябре и хочет подписать соглашение, когда Франция приступит к шестимесячному председательству в Совете ЕС с января 2022 года.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает планы ЕС по формированию общей оборонной политики, но предостерег от создания любых сил быстрого реагирования, которые могут дублировать операции союзников.